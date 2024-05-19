أعلن مؤتمرو حزب التحالف الشعبي التقدم الموريتاني، تمسكهم بمسعود ولد بلخير رئيسا وزعيما للحزب.

جاء ذلك مساء اليوم الأحد، خلال اختتام أعمال المؤتمر الطارئ الثالث للحزب، الذي عقد في العاصمة نواكشوط، واستمر لمدة يومين.

وفوض المؤتمرون للمكتب التنفيذي، اتخاذ القرار فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانتخب المؤتمرون،الهيئات القيادية للحزب وذلك على النحو التالي:

المكتب التنفيذي:

الرئيس مسعود بلخير

النائب الأول: أحمد عبد الله

النائب الثاني: تورى ممدو سانون

النائب: ابتده أعل

الأمين العام عبد الرحمن محمود

النائب الأول: أحمد محمود يعقوب

النائب الثاني: سوراقي عصمان جارا

الأعضاء:

سيدي امبيريك

محمدن عبد الرحمن

محمد ابلال

العالم محمد العاقب

سمت بلال

الطالب أحمد امبارك

فاطمة منكان

أحمد سالم يب خوي

محمد ختار

الذهبي امبود

عمر سيد احمد

مريم جانيْ

المصطفى البشير

الحسين احميدَ

كما انتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطني التالية أسماؤهم:

1 – الرئيس: محمد الأمين الناتي

2 – النائب الأول: انجاي جبريل

-3- النائب الثاني: ميمونه يركيت

5- سيد أحمد السالك

6- محمد اعليات

7- اعزيزه إبراهيم

8- محمودي السالك

9- فاطمة اكليب

10- لهدية لوليد

11- محمد الأمين الناه

12- جاري هارون با

13- الحاج سيد أحمد

14- عيشة المولود

15- المصطفى عبدي

16 – أستو حسن كان

17- عثمان يرك

-18- خديجة البينان

-19- محمد الأمين محمد الناجم

20 الناجي محمود لله إسلم

21- النوهة محمود

22 محمد بوكفه

23- لخريص امبارك

24- محمدو المصطفى

25- داده المصطفى

26- أمانة الله منيامه

27 – السالكة الزايد

28- الشيخ علي موسى

29- فاطمة المختار

30- الشيخ عبدي

-31- عزي عبد الله

32- محمد العبد امخيتير

33- رمة امدود يالو

34- محمد الأمين إفك

35 محمد ابراهيم

36 محمد الأمين امبيرك

-37 مريم مسعود

38- حدامي جمال

39- أمات بكاري

-40- إميجن ألمين

41- أحمد سالم العيد

42- حمود السالك

43- المولود بوبي

44- المصطفى بلال

45- علي سيد باب حوات

46- الحسن سيد المختار

47 محمد يحيى ماء العينين

48- الطالب مصطف المعلوم

49- الذهبي محمد محمود

50 إزيد بيه أحمد لعبيد

51 السالكه عبد الله