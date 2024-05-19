قال وزير التنمية الحيوانية حمديت ولد الشين، إن الحكومة وضعت خطة استعجالية كلفت ميزانية الدولة ما يزيد على 7 مليارات أوقية لشراء 47333 طنا من العلف.

وأضاف خلال لقاء جمعه بمنمين في مدينة تجكجة بولاية تگانت، أن هذا الإجراء يأتي من أجل التغلب على النقص المسجل في المراعي، وخاصة بالولايات الشمالية التي شهدت نقصا حادا في الأمطار السنة الماضية، ومن بينها ولاية تكانت.

وأوضح الوزير أن الحكومة قررت هذه السنة، القيام بإحصاء عام للثروة الحيوانية لجمع البيانات الكافية، من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي، مطالبا المنمين وجميع الفاعلين في هذا المجال بالتعاطي الإيجابي لانجاح هذا الإحصاء.

وأكد حرص الوزارة واهتمامها بترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره قطاعا حيويا وموردا متجددا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا أن الثروة الحيوانية تقدر بما يزيد على 30 مليون رأس من مختلف أصناف الحيوانات.

واستعرض الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير هذا القطاع كتحسين السلالات وزراعة الأعلاف وتوفير المياه في جميع المنتجعات، بالإضافة إلى تنظيم حملات منتظمة لعمليات التلقيح.