أعلنت الشرطة الموريتانية، أن مفوضية الشرطة بمدينة ازويرات التابعة للإدارة الجهوية للأمن بولاية تيرس زمو، أوقفت صاحب سوابق مشتبه به بتنفيذ عملية طعن بحق شاب فجر يوم الجمعة 17 مايو في مدينة ازويرات .

وقالت الشرطة إن الضحية مايزال يتلقى العلاج بالعيادة الطبية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم ).

وأضافت أنه تم وضع المشتبه به مع خمسة آخرين من بينهم فتاة ، قيد الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم للوقوف على ملابسات القضية .