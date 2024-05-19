أعلنت الشرطة الموريتانية، أن مفوضية الشرطة بمدينة ازويرات التابعة للإدارة الجهوية للأمن بولاية تيرس زمو، أوقفت صاحب سوابق مشتبه به بتنفيذ عملية طعن بحق شاب فجر يوم الجمعة 17 مايو في مدينة ازويرات .
وقالت الشرطة إن الضحية مايزال يتلقى العلاج بالعيادة الطبية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم ).
وأضافت أنه تم وضع المشتبه به مع خمسة آخرين من بينهم فتاة ، قيد الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم للوقوف على ملابسات القضية .
الأحد, 19 مايو
24/24 :
- الشرطة توقف مشبها به في الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض
- من أجل السلام.. مباحثات بين الأمين العام لمنتدى أبوظبي ومساعدة الرئيس الأمريكي
- الغذاء العالمي يدعم استراتيجية موريتانيا في مجال الأمن الغذائي
- مقتل موريتاني في اشتباكات بين عصابتين مسلحتين في المكسيك
- موريتانيا مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الأمن الغذائي
- بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية تنهي وجودها “رسميا” في مالي
- اتفاق يقضي بتموين الأسواق السنغالية بالاضاحي من موريتانيا
- المجلس الدستوري ينشر اللائحة المؤقتة للمترشحين للرئاسة