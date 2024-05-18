أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للمساهمة في تدريب القوات المسلحة المالية الجمعة، أنها أنهت بشكل رسمي وجودها الذي استمر 11 عاما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وكانت بروكسل، قد أعلنت الأسبوع الماضي عدم تمديد تفويض البعثة.

ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مالي في العام 2013، بهدف تدريب القوات المسلحة في الدولة الإفريقية في مواجهة الهجمات المسلحة التي يشهدها البلد منذ 2012.

وجرى الحفل الرسمي لبعثة التدريب الجمعة في مقرها في العاصمة باماكو.

البعثة تتألف من نحو 700 جندي من قرابة 20 دولة أوروبية قبل تخفيض عديدها بشكل كبير جراء توترات دبلوماسية بين باماكو وشركاء غربيين.

وقضى عنصران من البعثة منذ 2013 هما جندي برتغالي قتل في هجوم على معسكر في باماكو في العام 2017 وآخر إسباني قضى في 2018 قرب بلدة سيفاريه، بحسب أرقام البعثة.

وقالت البعثة على منصة “إكس” إنها دربت 20 ألف جندي مالي طيلة فترة وجودها في البلد الإفريقي.