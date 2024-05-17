وقع وزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتانية، أحمديت ولد الشين، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وزير الزراعة و السيادة الغذائية و الثروة الحيوانية، مابويا ديان، اتفاقية تتعلق بتموين الاسواق السينغالية بالاضاحي من موريتانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل ولوج الاضاحي و تسويقها في جمهورية السنغال من خلال التزام السلطات السنغالية بتوفير كافة الآليات والوسائل الضرورية كتأمين الممونين ومواشيهم وأموالهم وإعفاء مواشيهم من الضرائب الجمركية، وإعطائهم مهلة زمنية كافية لتسويق مواشيهم، وفترة زمنية أخرى بعد العيد لبيع ماتبقى منها، مع ما يتطلب ذلك من توفير الاعلاف والمياه، وغير ذلك من الضروريات اللازمة لإنجاح هذه العملية.

وفي المقابل يلتزم الجانب الموريتاني، بالقيام بحملات التوعية من طرف قطاع التنمية الحيوانية والمنظمات المهنية بالقطاع، حول الاسلوب الحضري، وتزويد المعنيين بشهادات صحية، تثبت سلامة مواشيهم المعروضة في الاسواق السينغالية وتسهيل العبور.

كما تضمن الاتفاق، إعداد مشروع مشترك بين البلدين، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال شعبة الالبان، ويتضمن استثمارات عمومية و خصوصية