قالت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي، إن أسعار المواد الغذائية في موريتانيا ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في شهر ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في الأسعار المسجلة على مستوى أسعار ”الزيوت والمواد الدهنية بنسبة (%3.2+)، الخبز والحبوب بنسبة (%0.5+)، والأسماك وغلال البحر بنسبة ( %1.3+).

ولفت التقرير إلى أن هناك مجموعات أخرى عرفت تراجعا في الأسعار مساهمة بذلك في الحد من زيادة هذه الوظيفة الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالخضروات بنسبة (-0.8%).

وأشارت إلى أن أسعار الاستهلاك خلال شهر ابريل سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر مارس.

وقالت الوكالة إن نسبة التضخم وصلت خلال شهر أبريل، إلى مستوى 3.0%، حسب التغير على مستوى الإثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 3.1% حسب الانزلاق السنوي.