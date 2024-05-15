سمح القضاء الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالخروج السجن لإيداع ملف ترشحه للرئاسيات.

وأمر رئيس الغرفة الجزئية الجنائية لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية القاسم فال مسير السجن بالسماح لولد عبد العزيز للخروج لإيداع ملف الترشح.

وجاء الإذن بعد طلب تقدم به الرئيس السابق يطلب السماح له بإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط.

ويأتي السماح لولد عبد العزيز بإيداع ملفه قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل.

وكان حزب حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) قد أعلن ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية.

وقالت الجبهة ك إن ولد عبد العزيز قرّر الترشح للرئاسيات “رغبة منه في تخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي تمر به موريتانيا”.

وأضافت الجبهة، أن الرئيس السابق ظل يراقب الأحداث عن كثب، ليزداد “امتعاضا من الواقع وإشفاقا على الوطن والمواطنين”.