أودع النائب المعارض العيد ولد محمدن، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لدى المجلس الدستوري في العاصمة نواكشوط، وذلك قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية للترشح.

وقال ولد محمدن في تصريح صحفي، إنه يقدم مشروعا ”وطنيا“ يعكس وحدة وآمال وتطلعات الموريتانيين، معتبرا أن المشروع يقدم نمطا جديدا لمحاربة الفساد في موريتانيا.

وأضاف المرشح للانتخابات، أن المشروع يقدم ”نموذجا لتعددهم العرقي في إطار أمة موريتانيا الواحدة، إضافة إلى تقديم فرصة للشباب الفاقد للأمل“، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ”التحالف الذي يدعمه في الانتخابات الرئاسية سيقدم بديلا محل ثقة بإمكانه إجراء تغيير حقيقي على مستوى التسيير“، مشددا على أن هذه الانتخابات فرصة للموريتانيين لمراجعة مختلف مراحل تاريخ بلدهم.

ويعد ولد محمدن، سادس مرشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، بالأضافة إلى لبروفيسور أوتاما سوماري، بامامادو بوكاري.

وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها العيد ولد محمدن للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل.