أعلنت البحرية الوطنية السنغالية، عن اعتراض قارب وعلى متنه 252 مرشحا للهجرة غير الشرعية من السنغال والمنطقة، أمس الاثنين، قبالة ساحل دكار.

وأوضحت البحرية السنغالية، في حسابها على موقع “إكس”، أنه تم اعتراض قارب انطلق من بارني على بعد 30 كيلومترا قبالة ساحل دكار خلال عملية نسقتها سفينة دورية بأعالي بحار نياني.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم إنقاذ 252 مرشحا للهجرة غير الشرعية، وتسليمهم إلى المصالح المختصة. وتواجه السنغال منذ أشهر سيلا من عمليات الهجرة غير الشرعية باتجاه جزر الكناري، المدخل إلى أوروبا، عن طريق البحر.

وفي نهاية فبراير الماضي، تم انتشال أكثر من عشرين جثة من البحر شمال السنغال، بعد غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين كانوا يعتزمون التوجه إلى أوروبا.

وكان الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، قد أمر الحكومة في نوفمبر الماضي “باتخاذ إجراءات أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية، بشكل عاجل، من أجل التصدي لعمليات مغادرة المهاجرين انطلاقا من التراب الوطني”.