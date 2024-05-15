أعلن الجيش الموريتاني أن طائرة تدريب عسكرية من طراز (SF260) تعرضت لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية، ما أسفر عن تحطمها واستشهاد طاقمها.

وقال الجيش في بيان صحفي: “تعرضت إحدى طائرات التدريب العسكرية نوع SF260، التابعة للمدرسة العسكرية للطيران في أطار اليوم الأربعاء 15 مايو الساعة السابعة والنصف لخلل فني أثناء رحلة تدريب روتينية”.

وأضاف: “أدى ذلك إلى سقوط الطائرة وتحطمها على الفور، ما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من النقيب الطيار سيد أحمد محمدن، والطالب ضابط طيار سيد امين محمد العبد”.

وخلص الجيش إلى أنه “تم فتح تحقيق على الفور، للوقوف على أسباب الحادث وحيثياته”.