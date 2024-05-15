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مدرب نقيب وتلميذ ضابط.. ركاب طائرة أطار المتحطمة

الشيخ محمد حرمهبواسطة

كشفت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” أن الطائرة العسكرية التي تحطمت صباح اليوم في مدينة أطار، شمالي موريتانيا، كان على متنها نقيب وتلميذ ضابط متدرب.

وقالت هذه المصادر إن الأمر يتعلق بنقيب في المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار، كان يتولى مهمة تدريب على قيادة الطائرات العسكرية.

وأضافت نفسُ المصادر أن النقيب كان برفقته تلميذ ضابط متدرب، وكانا يجريان حصة يومية للتدريب على قيادة الطائرات العسكرية.

ولم تكشف بعد تفاصيل ما جرى قبيل الحادث، ولكن مصدرا خاصًا أكد لـ”صحراء ميديا” أن الطائرة العسكرية الصغيرة تحطمت إثر “مناورة خاطئة”.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الموريتاني أو وزارة الدفاع حول الحادثة.

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موري نت
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