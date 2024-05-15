تحطمت طائرة عسكرية موريتانية، صباح اليوم الأربعاء، خلال مناورة تدريب في مدينة أطار، شمالي البلاد.

وقال مصدر خاص لـ “صحراء ميديا” إن الطائرة كان على متنها عسكريان موريتانيان توفيا على الفور.

وأضاف نفس المصدر أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة أطار، لتقوم بتدريبات روتينية، ولكن بسبب “مناورة خاطئة” تحطمت واشتعلت فيها النيران.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الموريتاني أو وزارة الدفاع حول الحادثة.

في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية في المدينة مشاهدة النيران وهي تشتعل في الطائرة، في الحيز الجغرافي لمطار المدينة.

كما شاهد السكانُ سيارة إطفاء تحاول التدخل من أجل إخماد النيران، بالإضافة إلى سيارات إسعاف ومركبات عسكرية.