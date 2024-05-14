أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين مكلفين بمهام ومستشارين بديوان الوزير الأول.

وقد جاء ذلك حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) على النحو التالي:

المكلفون بمهام:

– جالو عمار أمادو، حاليا مستشار للوزير الأول،

– امتها بنت الحاج، حاليا مستشارة للوزير الأول،

– أبو بكر محمد المرابط

– سيد المختار دشق

المستشارون:

– إربيها حمود عبد الودود الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة،

– فاطمة بنت انجيان، حقوق الإنسان

– أعل سالم ولد مناه: الأمن الغذائي،

– محمد أبه ولد الجيلاني: التجارة والصناعة

– أحمد سالم احميدها: الطاقة

– با جياجي بوكر : التهذيب الوطني، التعليم العالي والبحث العلمي

– محمد إبراهيم الكوري: الصحة