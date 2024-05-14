أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين مكلفين بمهام ومستشارين بديوان الوزير الأول.
وقد جاء ذلك حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) على النحو التالي:
المكلفون بمهام:
– جالو عمار أمادو، حاليا مستشار للوزير الأول،
– امتها بنت الحاج، حاليا مستشارة للوزير الأول،
– أبو بكر محمد المرابط
– سيد المختار دشق
المستشارون:
– إربيها حمود عبد الودود الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة،
– فاطمة بنت انجيان، حقوق الإنسان
– أعل سالم ولد مناه: الأمن الغذائي،
– محمد أبه ولد الجيلاني: التجارة والصناعة
– أحمد سالم احميدها: الطاقة
– با جياجي بوكر : التهذيب الوطني، التعليم العالي والبحث العلمي
– محمد إبراهيم الكوري: الصحة