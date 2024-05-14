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موريتانيا.. تعيين مكلفين بمهام ومستشارين بديوان الوزير الأول

محمد يوسفبواسطة

أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين مكلفين بمهام ومستشارين بديوان الوزير الأول.

وقد جاء ذلك حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) على النحو التالي:

المكلفون بمهام:

– جالو عمار أمادو، حاليا مستشار للوزير الأول،

– امتها بنت الحاج، حاليا مستشارة للوزير الأول،

– أبو بكر محمد المرابط

– سيد المختار دشق

المستشارون:

– إربيها حمود عبد الودود الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة،

– فاطمة بنت انجيان، حقوق الإنسان

– أعل سالم ولد مناه: الأمن الغذائي،

– محمد أبه ولد الجيلاني: التجارة والصناعة

– أحمد سالم احميدها: الطاقة

– با جياجي بوكر : التهذيب الوطني، التعليم العالي والبحث العلمي

– محمد إبراهيم الكوري: الصحة

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