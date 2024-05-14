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موريتانيا.. بامامادو بوكاري يودع ملف ترشحه للرئاسيات لدى المجلس الدستوري

محمد يوسفبواسطة

أودع رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية/ حركة التجديد، بامامادو بوكاري اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه لرئاسيات 2024 لدى المجلس الدستوري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الموريتانية، يوم 29 من شهر يونيو المقبل.

ويعد با مامادو بوكاري، خامس مرشح يودع ملفه لدى المجلس الدستوري، بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، بالأضافة إلى  لبروفيسور أوتاما سوماري.

تجدر الإشارة إلى أن المدة المحددة لإيداع ملفات الترشح للسباق الرئاسي لدى المجلس الدستوري، تنتهي غدا الأربعاء.

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موري نت
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