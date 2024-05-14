ناقشت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركات الإسمنت، وضعية السوق، خاصة منها ما يتعلق بالأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي بنواكشوط، مع رئيس اتحادية الصناعة و ممثلي شركات الإسمنت بموريتانيا.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، “وضعية السوق فيما يتعلق بأسعار الأسمنت وإنتاجه”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وتوصل الطرفان حسب ذات المصدر، إلى وضع آلية لتشخيص الوضع بصفة جدية والبحث عن حل مقبول.

ويأتي الاجتماع، بعد حملة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ارتفاع أسعار الإسمنت في موريتانيا.

وطالب الناشطون، بتدخل الحكومة حتى تكون أسعار الإسمنت في المتناول مثل دول الجوار.