قال رئيس الوزراء المعين من النظام العسكري في النيجر علي محمد الأمين زين الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” إن بلاده قررت قطع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس بسبب “تهديدات” وجهها مسؤولون أميركيون.

وكان المجلس العسكري في النيجر، قد ألغى “بمفعول فوري” في 16 مارس اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، وأتت هذه الخطوة إثر مغادرة وفد أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجي ة للشؤون الإفريقية مولي في.

وأوضح الأمين زين، أن مولي في، هددت السلطات في نيامي خلال زيارتها، بفرض عقوبات عليها إذا وقع النيجر اتفاقا لبيع اليورانيوم الذي ينتجه إلى إيران.

وأضاف الأمين زين بأنه رد حينها قائلا “أولا ، تأتون إلى هنا وتهد دوننا في بلدنا. هذا غير مقبول. وتأتون لتقولوا لنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات، وهو أمر غير مقبول أيض ا. وتفعلون ذلك بلهجة متعالية وبقلة احترام”.

وتابع: “بقي الأميركيون على أراضينا من دون أن يفعلوا شيئ ا عندما كان الإرهابيون يقتلون أهالينا ويحرقون بلداتنا. إن القدوم إلى أراضينا والسماح للإرهابيين بمهاجمتنا ليس دليل صداقة، لقد رأينا ماذا تفعل الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها مثل أوكرانيا أو إسرائيل”.

ووافقت واشنطن في منتصف أبريل على سحب قواتها البالغ عددهم أكثر من 1000 جندي من النيجر، وتجري مناقشات حول شروط هذا الانسحاب.

وللولايات المتحدة في النيجر قاعدة كبيرة للمسيرات قرب أغاديز.

وبعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، علقت الولايات المتحدة – من بين شركاء آخرين – تعاونها العسكري مع النيجر.

واعتبر زين الثلاثاء أن هذا الرد يتناقض مع رد شركاء آخرين مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة الذين رحبوا بالسلطات الجديدة في نيامي “بأذرع مفتوحة”.

وكانت النيجر على مدى أعوام شريكة لدول غربية أبرزها فرنسا في مواجهة التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل. لكنها بد لت وجهتها نحو روسيا منذ الانقلاب العسكري في أواخر يوليو الماضي.