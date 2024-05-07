تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بموريتانيا، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا “ملحوظا” غدا الأربعاء على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.

وتوقعت في نشرتها اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة العامة للطقس، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية غربية على طول السواحل وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي التراب الوطني.

أما على مستوى مدينة نواكشوط، فتوقعت الهيئة أن تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية غربية مع تراجع في درجات الحرارة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة المقبلة:

النعمة………………………..28-44°

تمبدغه……………………….27-45°

ولاته…………………………. 27-44°

عدل بكرو …………………. 27-44°

باسكنو …………….……….27-44°

لعيون……………………… 26-45°

الطينطان………………… 27-45°

كيفه…………………………26-46°

كنكوصه……………………28-46°

باركيول………………….…28-46°

كيهيدي…………………….28-46°

مونكل…………………….28-46°

مقامه………………………29-45°

إمبود……………………….29-46°

ألاك………………..……….26-46°

مقطع لحجار………….…26-46°

بوكى…………………..….26-46°

روصو.…………………….21-45°

بوتيلميت………………..24-46°

أطار………………………26-45°

وادان…………………… 26-42°

شنقيط…………………..26_42°

أوجفت………………….26-45°

انواذيبو…………………18-24°

تجكجه………..…………26-43°

تيشيت………..………..25-45°

سيلبابي………….……30-44°

ازويرات……….……….25-43°

بئر أم اكرين………….24-42°

أكجوجت………………25-46°

انواكشوط……………20-31°