قام أعضاء منسقية أحزاب الأغلبية بموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة لرئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه في منزله بنواكشوط.

الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب الأغلبية محمد ولد ماء العينين أييه رئيس حزب الإنصاف (الحزب الحاكم)، أوضح أن الزيارة جاءت “لإرسال مجموعة من الرسائل، أولها حرصها على صلة الرحم والاطمئنان على صحته بعد رحلته الاستشفائية الأخيرة.”

وأضاف أن الرسالة الأخرى، “هي اعتراف قادة أحزاب المنسقية بالدور الذي لعبته هذه الشخصية الكبيرة في تأسيس وبناء الدولة الموريتانية وتطوير الديمقراطية في بلادنا رغم الصعوبات التي واجهتها مسيرته النضالية.”

وقال ولد أييه إن الرسالة الثالثة “موجهة إلى جميع الموريتانيين من خلال” إعلان ولد داداه “دعمه شخصيا” للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في رئاسيات 2024، مؤكدا أن ذلك تعتبره الأغلبية “أكبر إضافة يمكن أن نحصل عليها في هذه الفترة الهامة من تاريخ” البلد، حسب إيجاز نشره حزب الإنصاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

تجدر الإشارة إلى أن “التكتل”، أعلن أن موقف ولد داداه من الرئاسيات، لا يمثل الحزب.

وعقدت اللجنة المكلفة من تنفيذي التكتل بالاتصال بالمترشحين للرئاسيات مساء اليوم، اجتماعا مع المترشح سومارى أوتوما، على أن تعقد لقاءات بالمترشحين خلال الأيام المقبلة.