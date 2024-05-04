تنطلق اليوم السبت في العاصمة الغامبية بانجول، أشغال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.

وتستمر أشغال القمة لمدة يومين، وستناقش سبل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك، والتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وتتولى غامبيا رئاسة المنظمة الإسلامية خلفا للملكة السعودية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وغادر الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم السبت نواكشوط، متوجها إلى بانجول، للمشاركة في أشغال القمة المذكورة.

ويرافق غزواني وفد يضم:

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛

– حمود ولد عبدي، سفير بلادنا في بانجول؛

– احمد ولد النيني، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.