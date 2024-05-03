‎أطلقت الجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد اليوم الجمعة مؤتمرها الثالث عشر تحت عنوان معا من أجل الحد من الولادة المبكرة ومحاربة سرطان جدار الرحم.

وقالت وزيرة الصحة الناها بنت مكناس، إن المؤتمر ‎يناقش مواضيع هامة وحيوية للقطاع الصحي، وهي مكافحة وفيات الأمهات ومخاطر الولادات المبكرة وسرطان جدار الرحم، ومشاكل العقم ،وكذالك التشخيص ما قبل الولادة لمختلف الأمراض والتشوهات الخلقية.

‎وأضافت أن هذا المؤتمر نقاش هذه المواضيع سيكون غنيا بالنقاشات العلمية الدقيقة والنوعية، و ستعطي آخر الخلاصات الفنية والتوصيات العلمية في هذا المجال مما سيكون له الأثر الإيجابي على الممارسة الطبية في بلادنا وسيساهم في إثراء البحث العلمي.

‎وجددت استعدادها الوزارة لمواكبة هذه المجهودات، لتطوير المنظومة الصحية، والإستفادة من مثل هذه المؤتمرات العلمية والعالمية أعلن على بركة الله إنطلاقة أشغال هذا المؤتمر.