يشارك المخرج الموريتاني محمد المصطفى البان، في مهرجان أفلام السعودية الذي انطلقت دورته العاشرة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

محمد المصطفي الذي يدير مدير مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، سبق له أن فاز بعدة جوائز من بينها جائزة الجزيرة للأفلام الوثائقية، وقدم عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، ومثل موريتانيا في عدة مهرجانات سينمائية.

ومن المنتظر أن يستعرض ولد البان، تجربة مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، إلى جانب عدد من صناع السينما والمهتمين بعالم الفن السابع.

ومهرجان أفلام السعودية، يُعد إحدى أبرز منصات الترويج لصناعة السينما الواعدة في المملكة، اتخذ في هذه الدورة “سينما الخيال العلمي” محوراً له، لتشجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

يعرض المهرجان الممتد حتى التاسع من مايو وتنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” أكثر من 70 فيلماً بين روائي ووثائقي.

وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان سبع ورش تدريبية في صناعة الأفلام المستقلة، وأداء الممثلين أمام الكاميرا، والسرد القصصي، والإنتاج السينمائي، والصحافة الفنية، إضافة إلى ثلاث محاضرات عن استراتيجيات توزيع الأفلام والإنتاج الافتراضي وصناعة السينما.

كما ينظم المهرجان “سوق الإنتاج” وهي مساحة لتبادل الأفكار والتعارف بين صناع الأفلام والمنتجين والممولين والمواهب السعودية، وتسويق المشاريع السينمائية.