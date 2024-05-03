وقعت وزارتا الصحة، والعمل الاجتماعي والطفولة، اتفاقا مع الصندوق الوطني الوطني للتأمين الصحي، يقضي بدمج 1000 شخص من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحقوق التابعين لهم في نظام التأمين الصحي.

وتهدف المعاهدة إلى توسيع نطاق التأمين الصحي تدريجيا ليشمل 4000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن وصل عدد المشمولين بالترتيبات السابقة 3000 مؤمن عند توقيع الملحق الأول للاتفاقية بتاريخ 8 يونيو 2023.

ويندرج هذا الإجراء – حسب ما أعلن عنه – في إطار الجهود العمومية المقام بها للوصول إلى تغطية شاملة بالتأمين الصحي في أفق 2030، ولتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي تدريجيا، وذلك بعد تأمين 100 ألف أسرة فقيرة (أي ما يناهز 600 ألف شخص)، وإنشاء الصندوق الوطني للتأمين الاختياري، إضافة إلى تعديل مقتضيات التأمين الصحي للأرامل، وعديد المجانيات الأخرى التي تتولى تكاليف العلاج عن المرضى بشكل كلي أو جزئي.