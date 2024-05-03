أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض مساندة المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 29 يونيو القادم.

وقال الحزب في بيان إنه يهيب بكافة الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوز المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني في هذه الاستحقاقات.

وأضاف إن هذا القرار جاء بعد تشاور عريض أجراه مع شخصيات وطنية، ومع أطر الحزب ومناضليه ومناصريه، في إطار التحضير لفعاليات المكتب التنفيذي.

ودعا حزب التكتل إلي وثبة وطنية قوية للتصدي للمخاطر الجمة التي تتهدد البلا اليوم، واستنكر الحزب ما قال إن المواطنين الموريتانيين” يتعرضون له يوميا في المناطق الحدودية، من اعتداءات طالت أنفسهم وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات، عاجلا وبحزم وقوة، ومسؤولية.