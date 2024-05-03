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وفد من حلف شمال الأطلسي يزور نواكشوط 

سيدي محمد شمّادبواسطة

وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وفد من حلف شمال الأطلسي «الناتو» في زيارة تستمر لمدة يومين، بقيادة الأميرال روبيرت باور قائد اللجنة العسكرية للحلف.

وقال الجيش الموريتاني، في بيان، إن الوفد ناقش مع قائد الأركان المساعد؛ اللواء محمد فال ولد الرايس، علاقات التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والحلف.

وأجرى الوفد مباحثات كذلك مع وزير الدفاع  حننه ولد سيدي.

وضم وفد حلف شمال الأطلسي إضافة إلى الأميرال روبيرت باور رئيس الوفد، كلا من ألانورا ريسل مستشارة الاتصال الاستراتيجي و العقيد جوليان مورو، مساعد خاص إضافة إلى باقي أعضاء الوفد المرافق.  

وتشترك موريتانيا والحلف الأطلسي في تعاون يشمل مجالات، محاربة «الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، عبر  تقديم الحلف لتمويلات لمساعدة قدرات موريتانيا العسكرية وتدريب جيشها وقواها الأمنية».

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موري نت
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