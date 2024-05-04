قال المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية الموريتاني، إن موقف رئيسه أحمد ولد داداه من الرئاسيات المقبلة، لا يمثل الحزب.

وكان ولد داداه، قد أعلن في بيان صادر عنه أمس الجمعة، دعم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني في السباق الرئاسي المقرر تنظيمه يونيو المقبل.

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه في ذات اليوم، وأرسلت نسخة منه إلى “صحراء ميديا”، أنه تفاجأ من بيان موقع باسم ولد داداه، “دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي الذي تم انعقاده يوم أمس بالمقر المركزي وبحضوره و مايزال مفتوحا.”

وأكد أن المكتب التنفيذي “هو الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبل الحزب و البلد”، مشيرا إلى أن القرار تقف وراءه مجموعة ضيقة تحيط بالرئيس وتسعى لتحقيق مكاسب ضيقة معلومة لدى الجميع، مستغلة الظرفية الخاصة”، لولد داداه.

وأضاف “أن نصوص الحزب واضحة فيما يخص الترشح أو الدعم في الانتخابات، حيث تم حصر اتخاذ القرار بها في المكتب التنفيذي”، مؤكدا أنه “لم يتخذ بعد قرارا فيما يخص الانتخابات الرئاسية، و أن أي موقف اتخذ دون العودة له لا يمثل موقف الحزب.”

وتابع البيان: “رمزية الرئيس أحمد داداه ستبقى تاجا لامعا على رؤوس دعاة الديمقراطية و الوحدة الوطنية و السلم الأهلي، و أنها غير قابلة للمتاجرة، و أننا في التكتل باقون على النهج حتى يتحقق طموحنا لموريتانيا.”

ودعا “كافة مناضلي الحزب الحادبين عليه والغيورين على مبادئه وتاريخه الناصع أن يهبوا إلى إنقاذ حزبهم، و إعادة تنشيطه حتى يسترجع عافيته ويلعب الدور المنوط به.”