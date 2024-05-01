دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية إلى مضاعفة الجهود ل”ضمان ظروف عمل كريمة وآمنة لجميع العمال”.

جاء ذلك في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة تخليد موريتانيا على غرار بلدان العالم، يوم العمال العالمي.

وقالت اللجنة “في هذه الفترة بالذات التي تتسم بتحديات متعددة، نحث السلطات على مضاعفة جهودها لضمان ظروف عمل كريمة وآمنة لجميع العمال. ويشمل ذلك حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحصول على أجر عادل ومنصف، وظروف عمل آمنة، واحترام المعايير الدولية للعمل”.

ودعت إلى تعزيز التضامن مع العمال الأكثر هشاشة، وخاصة أولئك الذين يعملون في القطاعات غير المصنفة وغير المستقرة، لضمان استفادتهم أيضا من الحماية الاجتماعية وفرص التطوير المهني.

وخلصت إلى القول “نتذكر، في يوم الاحتفال بالعمل هذا، أن احترام حقوق العمال ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل هو أيضًا حجر الزاوية في أي مجتمع عادل ومتوازن”.

نواكشوط 1 مايو 2024