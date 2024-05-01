سلمت النقابات العمالية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، العرائض المطلبية لوزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى شيخنا لمرابط.

وتتضمن مطالب النقابات؛ تحسين ظروف العمال، وزيادة الرواتب، وتوفير التأمين الصحي للعمال في جميع الإدارات والمؤسسات.

وأبلغ الوزير لمسؤولي النقابات استعداد قطاعه، لتلبية مطالب العمال، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وخلدت الاتحادات و المركزيات النقابية العمالية الموريتانية اليوم الأربعاء، العيد الدولي للشغيلة، من خلال عدة مهرجان ومسيرات شارك فيها العمال على عموم التراب الموريتاني.

وخرج آلاف العمال لشوارع العاصمة نواكشوط للاحتفال بالعيد الدولي للشغيلة، رافعين شعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وخفض الأسعار وصيانة حقوق العمال، وزيادة الرواتب وصرف العلاوات، والترسيم.