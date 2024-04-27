قالت وزيرة البيئة التونسية ليلى شيخاوي مهداوي، إنها تمكنت من استكشاف “العديد من الكنوز السياحية التي تتوفر عليها موريتانيا.”

الوزيرة كانت تتحدث خلال زيارة لميناء انجاكو، ومحمية جاولينغ، بمقاطعة كرمسين التابعة لولاية اترارزة جنوبي موريتانيا، رفقة نظيرتها الموريتانية لاليا عالي كامرا، والأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرى، وأعضاء مجلس إدارة المرصد.

وتأتي الزيارة، على هامش الدورة الثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، التي استضافتها نواكشوط الأسبوع الجاري.

وأكدت الوزيرة، “أن موريتانيا وتونس تربطهما علاقات تاريخية قوية”، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).