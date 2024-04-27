حذرت الحكومة الموريتانية المواطنين، من وكالات “وهمية”، غادر عبرها العديد من المواطنين إلى المملكة السعودية لأداء فريضة الحج.

جاء ذلك الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، على لسان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب.

وقال الوزير، إن “هناك معلومات دقيقة تفيد بأن بعض المواطنين غادروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عبر وكالات وهمية.”

وأوضح أن قطاعه قام “بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بتحديد وكالات السفر المسموح لها بنقل الحجاج.”

وأضاف أن قطاعه سيعاقب “كل وكالة قامت بتضليل المواطنين، طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها محليا”، مؤكدا “أن كل الإجراءات المتخذة تهدف في النهاية إلى حماية الحجاج وتوفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الحج.”

ولفت إلى أن “السعودية قررت هذه السنة سن قانون يعاقب كل شخص يدخل مع الحجاج دون أن تكون لديه تأشيرة خاصة بتأدية فريضة الحج، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، وحرمانه من زيارة المملكة لمدة 10 سنوات.”