أعلن النائب المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد، مساء اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر يوم 29 يونيو المقبل.

جاء إعلان بيرام خلال مهرجان شعبي نظمه في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط، بحضور انصاره.

وسبق أن ترشح زعيم حركة الانبعاث الانعتاقية “ايرا” للرئاسيات عامي 2014، و2019 التي حل فيها ثانيا بعد حصوله على 18.58٪؜.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت رئاسة الجمهورية استدعاء هيئة الناخبين يوم السبت 29 يونيو المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

وحدد المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم السبت 13 يوليو موعدا للشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئاسة الجمهورية في مرسوم رئاسي صادر قبل قليل، إن افتتاح الحملة الانتخابية يوم الجمعة 14 يونيو المقبل عند منتصف الليل، مؤكدة أن اختتامها يوم الخميس 27 يونيو.

وأضافت أن الاقتراع يبدأ عند الساعة السابعة صباحا واختتامه عند الساعة السابعة مساء من نفس اليوم.