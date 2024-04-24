وزع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء جوائز النسخة الرابعة من مسابقة «رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية».

وسلم ولد الغزواني الجائزة الأولى في المسابقة التي تبلغ 5 ملايين أوقية قديمة، لمحمد الناجي عبد الرحمن.

فيما حل في المرتبة الثانية المتسابق محمد عبد الرحمن ولد محمد ولد الطيب، وسلمه الوزير الأول محمد ولد بلال الجائزة التي تبلغ 4 ملايين أوقية قديمة.

وفي المرتبة الثالثة حل محمد الأمين احبيب دمد، فائزا بجازة 3 ملايين أوقية قدية، سلمه إيها وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب.

وتهدف الجائزة وفق القائمين عليها إلى «تشجيع ودعم طلاب المحظرة على الفرادة والتميز والحفاظ على خصوصية البلد وتميزه في مجال التعليم المحظري و ضمان استدامة منهج طلاب المحظرة في حفظ وتدريس المتون».

كما تسعى إلى إعادة «الألق الثقافي والإشعاع الحضاري لبلادنا ، الناتج بالأساس عن التقاليد التاريخية في التبحر في العلوم الشرعية واللغوية» وفق ذات المصدر.

وتجرى المسابقة بالتعاون مع هيئة العلماء الموريتانيين، وتشمل موضوعاتها جميع العلوم المحظرية في متونها الكبرى المدرّسة في المحاظر بالبلد: ( القرآن وعلومه، الفقه والأصول والقواعد، الحديث وعلومه والسيرة النبوية، اللغة العربية وعلومها، والمنطق والبيان).

وقد أطلقت «جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية» بقرار من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في 16 من سبتمبر 2020.