أعلنت الحكومة الموريتانية، أن العمليات الخاصة بمرضى القصور الكلوي زادت خلال العام الحالي بـ 174 حالة بعد أن كانت 465 العام المنصرم.

ووفق معطيات نشرتها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، فإن كل هذه العمليات تجري في المستشفى الوطني لأمراض القلب.

وأضافت أن عمليات قصور الكلوي لا تدخل ضمن اتفاقية التكفل بالمرضى «المعوزين بين الوزارة والمستشفى وأن الحكومة هي من تدفع التكاليف».

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاق جديد مع المستشفى «للرفع من استفادة المرضى من خدماته».

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها تسعى إلى تحديث سجلها الاجتماعي لاستيعاب كافة مرضى الفشل الكلوي وباقي أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى، وذوي الاحتياجات الخاصة.