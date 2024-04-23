انتخبت موريتانيا اليوم الثلاثاء في أديس أبابا بالإجماع رئيسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي العاشر للتنمية المستدامة، ممثلة عن شمال إفريقيا.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد انتخبت ناميبيا نائبا أول، واتشاد نائبا ثانيا و يوغندا نائبا ثالثا والنيجر مقررا.

وتسلم رئاسة المنتدى نيابة عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انيانغ مامودو.

وقال أنياغ مامادو إن رئاسة هذا المنتدى «الهام ستمنح بلادنا فرصة المساهمة في تحقيق أهداف القارة في أجندة 2063 ومشاركة باقي دول القارة التي لها تجربة هامة في العمل من أجل التنمية المستدامة ».

وأضاف أن انتخاب موريتانيا في هذا المنصب «يترجم الثقة الفائقة التي يحظى بها فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي » وفق تعبيره.

ويعد المنتدى إحدى الهيئات في منظمة الاتحاد الإفريقي التي تهتم بتنمية القارة، والتعاون بين بلدانها الأعضاء.

ويتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لسنة 2024، بعد أن تسلمها في الدورة العادية الـ37 للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت فبراير الماضي في أديس أبابا.