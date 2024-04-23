افتتح في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، المنتدى الألماني حول الهيدروجين الأخضر المنظم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.

ووفق ما نشرت صفحة السفارة الألمانية في نواكشوط، فإن المنتدى يسعى لتحقيق إمكانات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.

وقالت السفيرة الألمانية إيزابيل هشنين إن موريتانيا «يمكن أن تكون شريكا مهما في مجال الطاقة لألمانيا وأوروبا في العقود القادمة».

وأضافت السفيرة أن الهيدروجين الأخضر «يمثل فرصة عظيمة للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل في موريتانيا».

وحسب السفارة فإن المنتدى منظم في إطار مبادرة تابعة لوزارة الخارجية الألمانية ، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات في مجال انتقال الطاقة.