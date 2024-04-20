وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، بعد وفاة قائد الجيش وبعض مرافقيه في حادث تحطم مروحية.

وقالت قال الرئيس الموريتاني في برقيته”تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ تحطم الطائرة المروحية الذي راح ضحيته قائد الجيش، الجنرال فرانسيس أوغولا، وتسعة من مرافقيه”..

وأضاف: “بعد هذه الفاجعة الأليمة، أتقدم لفخامتكم وللحكومة وللشعب الكيني الشقيق ولأسر الضحايا، بخالص التعازي”.

وعبر عن تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الموريتانيين مع جمهورية كينيا في هذه المحنة المؤلمة، راجيا من الله أن يحفظها ويديم عليها الأمن والأمان.