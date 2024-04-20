قال رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، إن موريتانيا قطعت في الخمس سنوات الماضية، أشواطا كبيرة على طريق البناء الوطني، و«حفاظا على هذه المكتسبات أدعو الموريتانيين إلى دعم ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية» على حد قوله.

وأضاف ولد بوعماتو في بيان أن المكتسبات التي تحققت خلال المأمورية الأولى لولد الغزواني تجسدت في «التهدئة السياسية والانفتاح ووضع حد لنظام الظلم والاضطهاد فور وصوله إلى السلطة».

وأشار إلى أن موريتانيا كذلك سلكت «طريق النمو على الصعيد الاقتصادي، وذلك استنادا إلى تقرير من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع من 3.4% في عام 2023 إلى 4.3% في عام 2024.

وأكد أنه على المستوى الاجتماعي «بُذلت جهود كبيرة لمكافحة عدم المساواة ولتعزيز اللحمة الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، كما استفادت مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من التوزيعات النقدية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى مكافحة الفقر».

وتابع ولد بوعماتو أن ولد الغزواني أعاد للدبلوماسية الموريتانية «ألقها بفضل النجاحات الدولية العديدة التي تحققت على يديه، والتي توجت بانتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي».

وطالب ولد بوعماتو الموريتانيين بدعم ترشح ولد الغزواني لمأمورية ثانية «فهو وحده القادر على استكمال الإصلاحات الناجحة في البنية التحتية القاعدية والعدالة الاجتماعية والحكامة الاقتصادية لبناء دولة عصرية ومزدهرة» وفق تعبيره.