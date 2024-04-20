أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن امتنانه للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، مؤكدا أن زيارته لموريتانيا تمثل ضمانا لتعزيز الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال تغريدة له على منصة أكس(تويتر سابقا) قال فيها إن “هذه الزيارة، بالإضافة إلى رمزيتها، هي أيضا دليل على التزامنا المشترك بالعمل معا على تنمية بلدينا اللذين تربطهما أواصر التاريخ والجغرافيا والقربى”.

وكان الرئيس السنغالي، أدي زيارة لموريتانيا استمرت ليوم واحد، وهي أول زيارة له خارج بلاده منذ انتخابه رئيسا لجمهورية السنغال، قبل أقل من شهر.