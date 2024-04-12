أعلن الجيش النيجري الخميس مقتل ستة من جنوده هذا الأسبوع في انفجار قنبلة في منطقة إيناتس قرب مالي، مؤكدا أنه شن في أعقاب ذلك غارات جوية على جانبي الحدود أدت الى “تحييد” ما لا يقل عن عشرة “إرهابيين”.

ولقي الجنود الستة حتفهم “في بداية الأسبوع” عندما مرت آليتهم “العائدة من إيناتس” على لغم بالقرب من قرية تينغارا (جنوب غرب)، حسبما أوضحت وزارة الدفاع النيجرية في آخر نشرة لها.

وأضافت الوزارة أن جنودا آخرين جرحوا وتم إجلاؤهم بمروحية إلى نيامي.

وتابعت الوزارة أن الاستطلاع الجوي أتاح “العثور على الإرهابيين الثلاثة المتورطين” في هذا “العمل الجبان”، موضحة أنه “تم تعقبهم إلى قرية صغيرة” انضموا فيها إلى “نحو عشرين شريكا آخرين”.

وقالت إنه تم بعد ذلك شن “غارة جوية” أدت إلى “تحييد” (مقتل) العديد منهم وتدمير المعدات اللوجستية.

وفي الوقت نفسه استهدفت غارة جوية أخرى “مجموعة من الإرهابيين” في منطقة أماولاو في مالي مما سمح “بتحييد ثمانية مقاتلين على الأقل” و”تدمير معدات”، حسبما أفادت نشرة الوزارة.

وتقع إيناتس في منطقة تيلابيري التي أصبحت معقلا للمسلحين في منطقة الساحل، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.