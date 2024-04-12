أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري أن خفر السواحل الموريتانية أنقذت شابين من الغرق، مساء الخميس بعد أن داهمتهما الأمواج عند شواطئ العاصمة نواكشوط.

وقال البيان الصادر عن الوزارة إن فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل تمكنت أول أيام العيد من إنقاذ شاب من الغرق قرب إحدى المنتجعات السياحية بعد أن داهمه ارتفاع المد البحري.

ووفق البيان فإن خفر السواحل ترابط عند الشواطئ، حيث تعد الوجهة المفضلة للسكان أيام العيد.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل ترابط هناك لمباشرة «عمليات الإنقاذ المحتملة ، فضلا عن تقديم الاستشارة للسباحين بهدف تفادي الأمواج ذات الخطر البالغ» وفق تعبيره.

وتشهد الشواطئ في العاصمة هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف المئات من السكان لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.