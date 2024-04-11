أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الخميس مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية على امتداد التراب الوطني.

ووفق البيان الصادر عن اللجنة فإن المراجعة تمتد من الفترة مابين 15 إبريل 2024 و 29 مايو 2024.

وأضاف البيان أن المراجعة بالنسبة للموريتانيين المقيمين بالخارج تفتح في الفترة مابين 25 إبريل 2024 و29 مايو 2024.

ووفق آخر إحصائي انتخابي العام الماضي، فقد تجاوز عدد المسجلين داخل البلاد مليون ناخب.

ويهدف الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي إلى إحصاء كافة الموريتانيين البالغين من العمر 18 سنة.

وتأتي مراجعة اللائحة الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 29 من يونيو المقبل.