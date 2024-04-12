Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 12 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزير التهذيب يطالب بإعفاء الديون الإفريقية ذات الصلة بالتعليم

سيدي محمد شمّادبواسطة
وزير التهذيب في موريتانيا المختار ولد داهي

طالب  وزير التهذيب الوطني الموريتاني، المختار ولد داهي، الدول الأوروبية بإعفاء الديون ذات الصلة بالتعليم في القارة الإفريقية.

دعوة الوزيرة جاءت خلال اجتماع حول التعليم منظم من طرف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وقال ولد داهي إن أحد «معوقات النهوض بالتعليم بإفريقيا هو نقص التمويلات الضرورية وفق تعبيره».

واقترح الوزير على الدول و الهيآت الدائنة  «مراجعة إشكالية مديونية الدول الإفريقية و محو الديون ذات الصلة بالتعليم».

وأضاف أن هذا الاقتراح من أجل تحرير مخصصات سداد الديون لدعم موزانات وزارات التعليم بالدول الإفريقية المدينة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة