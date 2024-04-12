طالب وزير التهذيب الوطني الموريتاني، المختار ولد داهي، الدول الأوروبية بإعفاء الديون ذات الصلة بالتعليم في القارة الإفريقية.

دعوة الوزيرة جاءت خلال اجتماع حول التعليم منظم من طرف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وقال ولد داهي إن أحد «معوقات النهوض بالتعليم بإفريقيا هو نقص التمويلات الضرورية وفق تعبيره».

واقترح الوزير على الدول و الهيآت الدائنة «مراجعة إشكالية مديونية الدول الإفريقية و محو الديون ذات الصلة بالتعليم».

وأضاف أن هذا الاقتراح من أجل تحرير مخصصات سداد الديون لدعم موزانات وزارات التعليم بالدول الإفريقية المدينة.