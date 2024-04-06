غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي فجر السبت نواكشوط، متوجها إلى العاصمة الرواندية كيغالي.

وسيشارك غزواني، في تخليد الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي تعرض لها شعب التوتسي سنة 1994.

وراح ضحية الإبادة، أكثر من 800 ألف شخص غالبيتهم من عرق التوتسي، خلال 100 يوم.

وتنظم الأمم المتحدة سنويا في السابع من أبريل ، فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة المذكورة، التي بدأت بتاريخ 6 أبريل عام 1994، إثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك “جوفينال هابياريمانا” والذي ينتمي للهوتو.

ورافق غزواني إلى كيغالي وفد يضم:

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج؛

– خديجة أمبارك فال، سفيرة بلادنا في كيغالي؛

– صالح ولد دهماش، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

– التاه احمد مولود، مستشار برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.