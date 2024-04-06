أعلن الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، مساء الجمعة عن تشكيلة الحكومة، التي ستنفذ برنامج الرئيس المنتخب الجديد باصيرو جوما فاي.

واختار سونكو فريقا من 20 وزيراً و5 وزراء دولة، شهد تواجد جنرالين من الجيش والدرك، هما بيرام ديوب القائد العام الأسبق لقوات الجيش، وجان بابتيست تين القائد العام السابق لقوات الدرك الوطني السنغالي.

وحدد الوزير الأول عثمان سونكو أولويات، قال إنها هي التي ستعمل عليها الحكومة، من بينها الشباب وتوفير فرص العمل وخفض غلاء المعيشة والعدالة.

وأكد سونكو، على أن الحكومة “ستكون حكومة قطيعة وستعمل على تحقيق انتظارات السنغاليين” من البرنامج الانتخابي للرئيس جوماي فاي “المشروع”.

وأشار في كلمة مقتضبة قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية إلى أنها” تتناسب مع مشروعنا للسنغال، فهي حكومة تجسد مشروع التطوير المستمر”.

وفيما يلي قائمة أعضاء الحكومة:

ياسين فال وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية.

الجنرال بيرام جوب وزير القوات المسلحة.

عثمان جانج وزير العدل

الجنرال باب تيست تين وزير الداخلية

بيرام سلي جوب وزير الطاقة والبترول والمناجم

عبد الرحمن صار وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون

شيخ ديبا وزير المالية والميزانية

مالك انجاي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي

داود انغوم وزير البيئة والتحول البيئي

أحمد مصطفى انديك ساري وزير التكوين المهني و(الناطق باسم الحكومة).

شيخ تيجان جيي وزير المياه والصرف الصحي.

علي صال وزير الاتصالات والاتصال اللاسكي والاقتصاد الرقمي

الحاج عبد الرحمن جوف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

سرين انجاي جوب وزير الصناعة والتجارة

فاط جوف وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية البحرية

ميمونة جيي وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي

يعقوب جيمي وزير العمل والتشغيل والعلاقات مع المؤسسات

بالا موسى فوفانا وزير التخطيط العمراني والجماعات الإقليمية والتخطيط الإقليمي

مصطفى غيراسي وزير التربية الوطنية

إبراهيم سي وزير الصحة والعمل الاجتماعي

أولي فيير بوكال وزيرة الوظيفة العمومية وتطوير الخدمة العمومية

خدي جين غي وزيرة الشباب والرياضة والثقافة

مابوبا جانج وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية

علي جونو وزير التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي

مونتاغا جاوو وزير السياحة والحرف اليدو