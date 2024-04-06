أعلن يوم أمس الجمعة، عن وفاة محمد بون عبد الله ديون، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت 24 مارس المنصرم، عن عمر ناهز 65 عاما.

وتوفي ديون متأثرا بمضاعفات المرض بالعاصمة الفرنسية باريس، التي نقل إليها لتلقي العلاج عشية اقتراع الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي عن بالغ أسفه لوفاة ديون، مشيرا إلى أنه “بهذه الرزء الفادح، تفقد الأمة أحد أبرز خدامها، الأكثر إخلاصا”.

وكتب الرئيس السنغالي، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ” أتقدم إلى عائلة الفقيد بأصدق التعازي ومشاعر المواساة خلال هذه الفترة العصيبة”.

وكان ديون قد شغل منصب الوزير الأول بالسنغال، بين عامي 2014 و2019، خلال عهد الرئيس السابق ماكي صال.