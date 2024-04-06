قالت وزارة الزراعة الموريتانية، إن إنتاج مادة الأرز يغطي حاليا، قرابة 90% من حاجيات البلد.

جاء ذلك على لسان المندوب الجهوي لوزارة الزراعة على مستوى ولاية اترارزه إسلم ولد محمد المختار، خلال مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال ولد المختار، إن “الإنتاج الوطني من الأرز يغطي قرابة 90% من حاجيات البلد من هذه المادة المستهلكة على نطاق واسع.”

ولفت إلى أن “المساحة المزروعة بالأرز خلال هذه الحملة الصيفية الحالية، وصلت إلى 39369 هكتارا مقارنة ب 34970 هكتارا خلال السنة الماضية.”

وذكر أن “متوسط إنتاجية الهكتار الواحد خلال الحملة الصيفية الماضية بلغ 4,5 طنا من الأرز.”

وتتوفر ولاية اترارزة الجنوبية، على أراض زراعية شاسعة بمحاذاة ضفاف نهر السنغال، تصل إلى 80 ألف هكتار منها 50 ألف هكتار مستصلحة.