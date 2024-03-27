أصدرت الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، اليوم الأربعاء، مجموعة من المذكرات أعادت بموجبها 4 أطر في خيرية الشركة بمدينتي انواذيبو وازويرات إلى أحضان الشركة الأم، بعد خدمة دامت أكثر من سنتين في الخيرية على شكل إعارة وهم :

سيد محمد ولد لمرابط الذي عين معاونا لمدير الإتصال والعمل الإجتماعي في شركة سنيم

و محمد الكوري ولد لحسن مسؤولا للتكوين في قطاع التكوين المهني التابع لإدارة المصادر البشرية

ويحفظو ولد جدو ولد ميني معاونا لمدير المصادر البشرية

محمد الأمين ولد عبد السلام ولد الطلبه رئيسا لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في انواذيبو التابعة لإدارة المشاريع.

كما شملت التعيينات اسحاق ولد عبد ولد عثمان مسؤولا للصيانة في مصلحة الدعم بانواذيبو التابعة لقطاع الدعم في إدارة التكنولوجيا والمعلوماتية،

وأحمد ولد محمد سالم ولد كايه مسؤولا للدعم في مصلحة الدعم بازويرات التابعة لقطاع الدعم في إدارة التكنولوجيا والمعلوماتية ومحمد أحمد ولد الفلالي محللا ماليا في قطاع المحاسبة التحليلية والمالية التابعة لإدارة مراقبة التسيير، وموسى مامادو واني مسؤولا للصيانة في مصلحة الدعم بازويرات التابعة لقطاع الدعم في إدارة التكنولوجيا والمعلوماتية، ومحمد بويه ولد اعل الشيخ ولد أهل أمم رئيسا لخلية الإكتتاب في قطاع التسيير الاستشرافي التابع لإدارة المصادر البشرية.