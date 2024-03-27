أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تصديقها على إنشاء مجمعين سياحيين على حافة شاطئ العاصمة نواكشوط.

وقالت الحكومة في بيانها إن المجمع الأول ستشيده شركة Fasq Sarl، ويتكون من 40 جناحًا راقيًا، و120 غرفة، و40 خيمة حديثة، و4 مطاعم كبيرة، و4 حمامات سباحة للكبار والصغار، وحديقتين للعب، وملعبًا لكرة القدم، وملعبًا واحدًا لكرة اليد.

وأضافت، أن هذا المشروع تبلغ كلفته الإجمالية 760 مليون أوقية، وسيسمح بإحداث 50 وظيفة عمل مباشرة و57 وظيفة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى ضمان بناء قدرات الكوادر الموريتانية التي سيتم اكتتابهم.

أما المجمع الثاني ستشيده شركة Al Dhafra pour l’Investissement –SARl، وتبلغ كلفته الإجمالية 111.700.000 أوقية.

وقالت الحكومة، إنه سيخلق 65 وظيفة عمل مباشرة و100 وظيفة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات الكوادر الموريتانية التي سيتم إكتتابهم.