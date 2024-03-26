أكد مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، أمير عبدو، إن فريقه يسعى إلى تحقيق الفوز في المباراة الودية التي ستجمعه مع المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء بأكادير، لاسيما وأن الخصم من المنتخبات الأفضل على الصعيد الإفريقي.

وأوضح في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن فريقه “يسعى إلى اكتساب تجربة واستخلاص الدروس والاحتكاك مع فرق قوية من أجل الظهور بوجه مشرف”، أمام الأسود، مقرا في ذات السياق بأن المباراة بأكادير ” لن تكون سهلة”.

وأضاف أن المباراة “ستكون قوية جدا بحكم أن المنتخب المغربي يلعب بأرضه وأمام جماهيره ومدعوما بنجومه”. وذكر بأن هذه المباراة تدخل في إطار استعداد المنتخب الموريتاني لمباراتي السنغال والسودان والتي سيجريهما في إطار تصفيات كأس العالم شهر يونيو القادم.

وكان المنتخب الموريتاني قد دخل في معسكر تدريبي بمراكش ابتداء من 17 مارس الماضي وأجرى خلالها مباراة ودية يوم الجمعة الماضي مع المنتخب المالي انهزم فيها بهدفين لواحد.

تجدر الإشارة إلى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم فاز على نظيره الأنغولي بنتيجة هدف للاشيء، في المباراة الودية التي جمعتهما، يوم الجمعة الماضي على أرضية الملعب الكبير بأكادير.