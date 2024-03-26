أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، جاهزيتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 من شهر يونيو المقبل (2024).

وقال المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم، في مؤتمر صحفي عقده ليل الأثنين/ الثلاثاء، إن اللجنة على أتم الجاهزية والاستعداد لتنظيم استحقاقات 29 يونيو المقبل، في أجواء شفافة، حرة ونزيهة، حسب تعبيره.

وأضاف أن هذه الانتخابات ستنظم طبقا للجدولة الزمنية المحددة، والمعلنة بعد تشاور موسع مع كافة الفاعلين والشركاء، بدءًا بالمراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية، وانتهاءً بالاقتراع وفرز الأصوات.

وأشار محمد تقي الله الأدهم إلى أن النظام المعلوماتي للجنة آمن بدرجة عالية، وأن اليقظة الالكترونية لديها قوية وصلبة، معتبرا أن حملات التشويه والتشويش لن تؤثر بحال من الأحوال على أداء وعمل اللجنة الانتخابية.