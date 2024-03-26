انتخبت موريتانيا في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الإفريقي، خلال دورة استثنائية للمؤسسة التشريعية، بحضور عدة وفود برلمانية إفريقية.

وسيشغل هذا المنصب النائب البرلماني مسعودة بنت محمد الأغظف، التي تم اختيارها بالإجماع مرشحة وحيدة لمجموعة شمال إفريقيا ( مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس).

وتم خلال هذه الدورة إعادة انتخاب الزيمبابوي، فورتشن زيفانيا تشارومبيرا، رئيسا للبرلمان الإفريقي.

وجرى انتخاب شارومبيرا، الذي يمثل التجمع الإقليمي لجنوب القارة الإفريقية، بأغلبية 127 صوتا من أصل 166 مصوتا، مقابل معارضة 37 نائبا، وإلغاء ورقتي تصويت.

ويعد البرلمان الإفريقي، مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي، يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وقد تأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل البرلمان الإفريقي بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.

وشاركت موريتانيا في هذه الدورة بوفد ضم كلا من صو موسي وفاطمة حبيب، وزين العابدين ول احمد الهادي عن حزب الانصاف الحاكم، والنائب مسعودة محمد لغظف التي تمثل أحزاب الاغلبية، والنائب عبد السلام ول حرمه الذي يمثل أحزاب المعارضة.